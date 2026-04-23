В Польше расследуют кибератаку на Варшавский университет

В Польше правоохранители расследуют кибератаку на Варшавский университет, в результате которой данные сотрудников и студентов оказались в даркнете.

Об этом сообщили в Центральном бюро по борьбе с киберпреступностью, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в ночь на 16 апреля, когда в даркнете было опубликовано примерно 200 тысяч файлов, полученных в результате кибератаки на Варшавский университет.

Представитель Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью комиссар Марчин Загурский заявил, что для того, чтобы совершить кибератаку было использовано специализированное программное обеспечение.

"В отличие от типичных атак такого типа, полученные данные не были зашифрованы, и университет по-прежнему имел к ним доступ и мог ими пользоваться. Злоумышленники также не обращались к университету с финансовыми требованиями в обмен на отказ от публикации данных", – сказал он.

Университет подтвердил, что примерно 32 800 файлов могли содержать персональные данные, в частности сотрудников, студентов и абитуриентов. Также отметили, что данные, вероятно, были скопированы в период с января по февраль.

Как отмечается, неуполномоченное лицо вошло в систему, используя действительные учетные данные, которые ранее были скомпрометированы – вероятнее всего, в результате заражения устройства пользователя вредоносным программным обеспечением.

