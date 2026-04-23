У Британії заявили про витік медичних даних британців на китайські торговельні платформи

Медичні дані пів мільйона добровольців британського UK Biobank були виставлені на продаж в інтернеті науковими установами у Китаї.

Про це заявив міністр з питань технологій Іан Мюррей під час виступу в Палаті громад Великої Британії, передає Sky News, пише "Європейська правда".

За його словами, уряд отримав повідомлення від благодійної організації про те, що набори даних з’явилися на торговельних платформах китайської компанії Alibaba Group.

Йдеться про інформацію, яка не містить прямих персональних ідентифікаторів: імен, адрес чи контактних даних.

Втім, міністр визнав, що повністю виключити можливість ідентифікації осіб неможливо. Дані включали відомості про стать, вік, місяць і рік народження, соціально-економічний статус, спосіб життя та показники біологічних зразків.

В уряді зазначили, що ці набори були легально завантажені трьома науковими установами в Китаї, однак їхній доступ уже скасовано.

Наразі триває розслідування обставин інциденту.

Виконавчий директор UK Biobank сер Рорі Коллінз наголосив, що організація "надзвичайно серйозно" ставиться до захисту даних. За його словами, оголошення про продаж було швидко видалене за участі урядів Великої Британії та Китаю, і доказів фактичного продажу немає.

Коллінз назвав інцидент "явним порушенням договору" з боку відповідних установ.

Доступ причетних дослідників призупинено, а сама організація тимчасово обмежила роботу своєї дослідницької платформи.

UK Biobank є однією з найбільших у світі баз даних про здоров’я, яка використовується для досліджень у сфері деменції, раку та хвороби Паркінсона.

У жовтні минулого року заступник радника з національної безпеки Великої Британії Меттью Коллінз заявив, що служби розвідки Китаю проводили "масштабні шпигунські операції, які загрожували економіці та безпеці країни.

Така заява спричинила те, що Британія відклала рішення щодо будівництва Китаєм у Лондоні найбільшого посольства в Європі. Втім, 20 січня 2026 року уряд Британії все-таки погодився на це.

Наприкінці січня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Пекіна заявив, що хоче "більш витончених" відносин з Китаєм, який є "життєво важливим" партнером для Лондона.