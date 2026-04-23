Ексглава МЗС Литви закликав не дратуватися через попередження Зеленського про напад РФ

Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав не ігнорувати попередження президента України Володимира Зеленського і замість того, щоб дратуватися, готуватися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Заява колишнього міністра закордонних справ Литви пролунала після повідомлень про різку реакцію естонських політиків на заяви президента України, зроблені у вихідні дні, про можливу підготовку Росії до масштабної мобілізації.

Ландсбергіс вказав на кілька причин, через які до попередження Зеленського слід поставитися серйозно, і порадив своїм колегам, політикам з країн Балтії, не обурюватися, а докласти реальних зусиль для підготовки до найгіршого сценарію.

"Дуже сумніваюся, що (Зеленський) спробував би допомогти Росії, і не думаю, що ми повинні закривати очі на ризик (нападу). Дехто каже, що він залякує вигадками, щоб зосередити увагу Заходу на підтримці України. Але Україна давно перестала отримувати цю підтримку і, на жаль, навчилася жити без неї. Не думаю, що він грає в ігри. Мені здається більш імовірним, що він пропонує своїм друзям чесний аналіз", – заявив колишній міністр закордонних справ Литви.

Він поставив критикам Зеленського три запитання. Перше з них: чи справді у правителя Росії Владіміра Путіна немає жодної причини спробувати напасти на країну НАТО?

"(Путін) може вважати, що невелике вторгнення розколе наш Альянс і відродить його популярність всередині країни, забезпечивши перемогу його військовій машині. Він може використати свої резерви або перекинути частину військ з України, яку він вважає набагато міцнішим горішком, ніж країни Балтії", – пояснив Ландсбергіс одну з можливих причин нападу Росії.

На кого ще, якщо не на країни Балтії, Росія могла б спробувати напасти, продовжував він запитувати.

"Хоча країни Балтії й збільшили свої витрати на оборону у відсотках від ВВП до найвищого рівня в НАТО, ми залишаємося вразливими доти, доки не проявиться ефект від цього збільшення. У нас немає обов’язкової військової служби, як у фінів, німецької бригади тут не буде щонайменше ще рік, а наші збройні сили менш розвинені, ніж у інших потенційних цілей НАТО", – пояснив Ландсбергіс можливі мотиви Путіна щодо вибору саме цього регіону.

Він також поставив під сумнів, чи справді стаття 5 Колективної угоди НАТО, як і раніше, стримує Росію.

"Навіть якщо ми, як і раніше, віримо в „залізну відданість" наших союзників, будь-який експерт визнав би, що деякі з наших ключових союзників наразі зайняті іншими справами, тоді як інші лише нещодавно почали відновлювати свої збройні сили", – сказав Ландсбергіс, наводячи причини, через які не слід бути впевненими у швидкій і рішучій реакції Альянсу на можливий напад.

"У Зеленського є вагомі підстави сумніватися в тому, що Захід раптово знайде сміливість, якщо зараз буде здійснено напад на другу країну на Сході – незалежно від того, чи є вона членом НАТО, чи ні", – написав він, підбиваючи підсумок, що вікно можливостей для атаки Путіна наразі відкрите.

Ландсбергіс завершив порадами для політиків країн Балтії. "Замість того щоб дратуватися, готуйтеся. Розробіть плани дій у надзвичайних ситуаціях, швидко освойте українські методи виживання і подумайте про те, як швидко розширити оборонну парасольку України над Балтійським морем, якщо дійсно трапиться найгірше", – попередив колишній міністр.

Як повідомлялося, естонські політики стверджують, що заяви президента Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.

А прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запропонувала уникати риторики залякування у відповідь на заяви Зеленського.