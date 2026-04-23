Бывший глава МИД Литвы призвал не игнорировать предупреждения Зеленского о нападении РФ

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал не игнорировать предупреждение президента Украины Владимира Зеленского и вместо того, чтобы нервничать, готовиться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Заявление бывшего министра иностранных дел Литвы прозвучало после сообщений о резкой реакции эстонских политиков на заявления президента Украины, сделанные в выходные дни, о возможной подготовке России к масштабной мобилизации.

Ландсбергис указал на несколько причин, по которым к предупреждению Зеленского следует отнестись серьезно, и посоветовал своим коллегам, политикам из стран Балтии, не возмущаться, а приложить реальные усилия для подготовки к худшему сценарию.

"Очень сомневаюсь, что (Зеленский) попытался бы помочь России, и не думаю, что мы должны закрывать глаза на риск (нападения). Некоторые говорят, что он запугивает выдумками, чтобы сосредоточить внимание Запада на поддержке Украины. Но Украина давно перестала получать эту поддержку и, к сожалению, научилась жить без нее. Не думаю, что он играет в игры. Мне кажется более вероятным, что он предлагает своим друзьям честный анализ", – заявил бывший министр иностранных дел Литвы.

Он задал критикам Зеленского три вопроса. Первый из них: действительно ли у правителя России Владимира Путина нет ни одной причины попытаться напасть на страну НАТО?.

"(Путин) может считать, что небольшое вторжение расколет наш Альянс и возродит его популярность внутри страны, обеспечив победу его военной машине. Он может использовать свои резервы или перебросить часть войск из Украины, которую он считает гораздо более крепким орешком, чем страны Балтии", – объяснил Ландсбергис одну из возможных причин нападения России.

На кого еще, если не на страны Балтии, Россия могла бы попытаться напасть, продолжал он спрашивать.

"Хотя страны Балтии и увеличили свои расходы на оборону в процентах от ВВП до самого высокого уровня в НАТО, мы остаемся уязвимыми до тех пор, пока не проявится эффект от этого увеличения. У нас нет обязательной военной службы, как у финнов, немецкой бригады здесь не будет как минимум еще год, а наши вооруженные силы менее развиты, чем у других потенциальных целей НАТО", – объяснил Ландсбергис возможные мотивы Путина в отношении выбора именно этого региона.

Он также выразил сомнение в том, действительно ли статья 5 Коллективного договора НАТО по-прежнему сдерживает Россию.

"Даже если мы, как и раньше, верим в "железную преданность" наших союзников, любой эксперт признал бы, что некоторые из наших ключевых союзников сейчас заняты другими делами, тогда как другие лишь недавно начали восстанавливать свои вооруженные силы", – сказал Ландсбергис, приводя причины, по которым не следует быть уверенными в быстрой и решительной реакции Альянса на возможное нападение.

"У Зеленского есть веские основания сомневаться в том, что Запад внезапно обретет смелость, если сейчас будет совершено нападение на вторую страну на Востоке – независимо от того, является ли она членом НАТО или нет", – написал он, подводя итог, что окно возможностей для атаки Путина сейчас открыто.

Ландсбергис завершил советами для политиков стран Балтии. "Вместо того чтобы нервничать, готовьтесь. Разработайте планы действий в чрезвычайных ситуациях, быстро освойте украинские методы выживания и подумайте о том, как быстро расширить оборонительный зонтик Украины над Балтийским морем, если действительно случится худшее", – предупредил бывший министр.

Как сообщалось, эстонские политики утверждают, что заявления президента Владимира Зеленского о возможной подготовке РФ к нападению на страны Балтии не способствуют сотрудничеству.

А премьер-министр Литвы Инга Ругинене предложила избегать риторики запугивания в ответ на заявления Зеленского.