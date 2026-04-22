Прем'єрка Литви закликала Зеленського уникати риторики залякування після заяв про напад РФ

Після того, як естонські політики різко відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про можливий напад Росії на країни Балтії, прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене запропонувала уникати риторики залякування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Тим більше, що для такої риторики немає жодних передумов. Якби ми бачили, що такі передумови існують, то, очевидно, наша риторика теж змінилася б. Сьогодні хочу сказати, що ми вкладаємо значні фінансові ресурси в оборону, ми є членами альянсу НАТО, (...) і сьогодні, безумовно, немає жодних сигналів про те, що могли б бути певні моменти нападу тут і зараз", – заявила глава литовського уряду журналістам у середу.

Крім того, прем'єр-міністр підкреслила, що Литва готова відповісти на можливі провокації.

"Ми живемо в безпосередній близькості від зони конфлікту, є сусідами з Білоруссю, і трапляються різні провокації та гібридні атаки (...). Але для цього й потрібна серйозна підготовка до необхідних заходів у відповідь та адаптації, для пристосування наших стратегічних планів відповідно до сьогоднішніх реалій", – підкреслила Ругінене.

Як повідомлялося, естонські політики стверджують, що заяви президента Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах РФ довкола Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.

Також у Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".