В Естонії критикують Зеленського за заяви про можливий напад РФ на Балтію

Естонські політики стверджують, що заяви президента Володимира Зеленського про можливу підготовку РФ до нападу на країни Балтії не сприяють співпраці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У недільному інтерв'ю національному телемарафону Володимир Зеленський припустив, що Росія блокує інтернет не для придушення критики уряду, а з метою запобігти невдоволенню, яке може викликати запланована масштабна мобілізація. За оцінкою президента України, метою мобілізації є масована атака на Україну або ж на країни Балтії.

Зеленський висловив сумніви, відповідаючи на запитання про те, чи застосує НАТО 5-ту статтю про колективну оборону в разі нападу на країни Балтії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив ERR, що Україна з початку повномасштабної війни у 2022 році неодноразово вказувала на те, що вони можуть бути не єдиними, на кого нападе Росія. Більше того, прямо згадувалися країни Балтії.

За словами Тсахкни, подібні заяви союзника аж ніяк не спрощують співпрацю. Крім того, міністр додав, що в словах Зеленського немає правди.

"Такі висловлювання, по-перше, не відповідають нашим розвідданим і нашій оцінці загроз. Ми не бачимо, щоб Росія концентрувала свої війська або взагалі якимось чином готувалася у військовому плані до нападу на НАТО чи країни Балтії – скоріше навпаки. Росія перебуває в не дуже сильному становищі на українському фронті, а також в економічному плані", – зазначив Тсахкна.

На думку міністра, про порушення п'ятої статті НАТО говорити не можна.

"Звичайно, не додає сили те, що президент США Трамп критично ставиться до європейських союзників у контексті НАТО. Але це не означає, що НАТО не здатний реагувати. НАТО абсолютно точно відреагує, якщо та чи інша держава-член буде атакована, тут немає жодних сумнівів", – заявив Тсахкна, підкресливши, що у Естонії, крім альянсу, є й власна обороноздатність.

Голова комісії Рійгікогу з закордонних справ Марко Міхкельсон також зазначив, що це не перший випадок, коли керівництво України заявляє, що країни Балтії – наступні.

"У бік Європи ніби погрожують пальцем. Мовляв, дивіться, якщо ми якось опинимося в слабшій позиції або програємо, то наступними будете ви, або в основному країни Балтії. Це, звичайно, неприємно і, безумовно, підживлює російський наратив про те, що "ми – сторона, яка перемогла, ми атакуємо, а ви відступаєте і програєте", – сказав Міхкельсон.

За словами Міхкельсона, ця тема піднімалася і на зустрічах з українцями. Він вважає, що в разі серйозної загрози союзники повинні обмінюватися такими повідомленнями між собою, а не піднімати галас у ЗМІ. При цьому повідомлення, що передаються через пресу, часто залишаються на рівні спекуляцій.

"Зеленський наголосив, що НАТО має бути єдиним і готовим реагувати на дії Путіна. Я згоден, що жодна людина не підривала довіру до п'ятої статті так сильно, як президент США Дональд Трамп, але й президент України зараз її підриває", – заявив Міхкельсон.

За словами голови комісії з закордонних справ, президент України не повинен сприяти поширенню російських тез.

За словами лідера консервативної партії EKRE Мартіна Хельме, у посланні Зеленського немає нічого нового, однак, на його думку, Естонія й сама зробила внесок у створення цього наративу.

"Мені здається, що вони [дипломати] насправді самі створили цей наратив. З самого початку війни в Україні основним посланням Партії реформ було те, що людей потрібно доводити до божевілля від страху перед Росією, і під прикриттям цього страху можна підвищувати будь-які податки та демонізувати внутрішньополітичну опозицію як пособників Кремля", – сказав Хельме.

Метою Зеленського в таких виступах, на думку Хельме, є створення фону страху, який змусив би союзників надавати йому більше техніки.

"Безкінечне доведення людей до стресу і залякування в підсумку більше не працюють на те, щоб усі почали діяти більш зосереджено для запобігання військовій загрозі або кращого планування – це перетворилося на риторичні нападки", – сказав Хельме.

Раніше російська пропаганда активно розганяла твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по портах РФ довкола Петербурга, а в МЗС РФ заявили, що "зробили попередження" державам Балтії.

Також у Міноборони Росії опублікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства спільного з Україною виробництва БпЛА, натякаючи на "заходи у відповідь".