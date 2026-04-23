ЄС розширив санкції проти Білорусі в межах 20-го пакета заходів проти Росії

Новий 20-й пакет санкцій проти Росії, серед іншого, націлений на роль Білорусі у сприянні російській війні в Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Як зазначається, до 20-го пакета входять три нові санкційні позиції, пов’язані з білоруським військово-промисловим комплексом і режимом самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Також уперше в рамках режиму санкцій проти Білорусі під санкції потрапила китайська державна організація через її роль у виробництві білоруської військової продукції.

Крім того, до нового пакета входять заходи, покликані віддзеркалювати ті, що введені проти Росії, зокрема торговельні заходи, правовий захист, заходи щодо криптовалют та обмеження на надання послуг у сфері кібербезпеки та туризму.

"Рада продовжила дію режиму санкцій проти Білорусі до 28 лютого 2027 року", – додали у заяві.

Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

До нового пакета увійшли понад 100 індивідуальних обмежень, посилення тиску на енергетичний сектор і "тіньовий флот", а також нові заходи проти фінансових установ у третіх країнах та компаній, що підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив, що роботу над новим пакетом вже розпочато.