ЕС расширил санкции против Беларуси в рамках 20-го пакета мер против России

Новый 20-й пакет санкций против России, среди прочего, направлен на роль Беларуси в содействии российской войне в Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в 20-й пакет входят три новые санкционные позиции, связанные с белорусским военно-промышленным комплексом и режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Также впервые в рамках режима санкций против Беларуси под санкции попала китайская государственная организация из-за ее роли в производстве белорусской военной продукции.

Кроме того, в новый пакет входят меры, призванные отражать те, что введены против России, в частности торговые меры, правовая защита, меры в отношении криптовалют и ограничения на предоставление услуг в сфере кибербезопасности и туризма.

"Совет продлил действие режима санкций против Беларуси до 28 февраля 2027 года", – добавили в заявлении.

Совет ЕС 23 апреля в письменной процедуреутвердил изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

В новый пакет вошло более 100 индивидуальных ограничений, усиление давления на энергетический сектор и "теневой флот", а также новые меры против финансовых учреждений в третьих странах и компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что работа над новым пакетом уже начата.