Орбан і Фіцо зняли вето: 90 млрд для України та 20-й пакет санкцій проти РФ ухвалені

Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі стало відомо з дипломатичних джерел.

Зранку 23 квітня у Раді ЄС завершилася письмова процедура ухвалення 90 млрд євро кредиту для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Внесення змін до довгострокової фінансової рамки ЄС зняло останню юридичну перешкоду до надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро протягом поточного та наступного років.

Новий, 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року – зокрема, як вже відомо "ЄвроПравді", без повного бану морських послуг для російських танкерів.

Ухваленню вказаних двох рішень передувало фізичне надходження російської нафти на територію Угорщини та Словаччини нафтопроводом "Дружба", після чого обидві країни поставили свої підписи.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз планує надати Україні перший транш з 90 млрд євро кредиту наприкінці травня – на початку червня 2026.

Президент України Володимир Зеленський ще напередодні привітав розблокування процедури ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, наголосивши, що очікує оперативного виконання домовленостей.