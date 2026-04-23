Глава МЗС Естонії: розпочато роботу над новим пакетом санкцій проти Росії 

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на тлі остаточного затвердження 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії повідомив, що роботу над новим пакетом вже розпочато.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на платформі X.

Естонський міністр привітав схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ, який блокували Угорщина та Словаччина. Він наголосив, що ЄС не зупинятиметься і має націлитися на російську енергетику, насамперед морські перевезення нафти. Міністр закликав ЄС запровадити повну заборону на ці послуги.

"Росія фінансує свою агресію коштом енергетики. Ці джерела фінансування необхідно повністю перекрити, зокрема ввести повну заборону на морські перевезення її нафти. Ми будемо посилювати тиск, доки Росія не припинить війну і не повернеться за свої кордони. Робота над наступним пакетом санкцій уже розпочалася. Україна не самотня", – написав Тсахкна.

За даними джерел "Європейської правди", 20-й пакет санкцій проти Росії, затверджений країнами ЄС 23 квітня, містить обмеження проти "тіньового флоту", осіб та підприємств, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, а також закладає основу для подальшої заборони на морські послуги для постачання російської нафти.

Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас після розблокування кредиту на 90 млрд євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владімір Путін не зрозуміє, що війна "не має жодних перспектив".