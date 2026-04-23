У Навроцького тепер запевняють, що той не підтримував Орбана

Керівник Управління міжнародної політики в Адміністрації президента Польщі Марчин Пшидач зазначив, що візит Кароля Навроцького до Будапешта під час виборчої кампанії в Угорщині не був підтримкою Віктора Орбана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

"Це проурядова пропаганда", – оцінив Пшидач про підтримку Орбана Навроцьким.

Наприкінці березня Кароль Навроцький зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Будапешті. Оточення президента пояснювало візит бажанням відзначити День польсько-угорської дружби. Однак не можна було приховати, що він відбувся в найгарячіший період парламентської кампанії. Польському політику закидали відкрите висловлення підтримки Орбану, відомому своїми проросійськими симпатіями.

Пшидача запитали, чи шкодує він про цей крок свого керівника. "Ви це кажете людині, яка неодноразово дуже критично висловлювалася про Віктора Орбана в контексті його східної політики, енергетичної політики", – заявив він.

Пшидач вказав, що є теми, за які уряд "Фідес" заслуговував на критику. Однак він зазначив, що були також питання, в яких слід було співпрацювати з Угорщиною. "Серед іншого, якщо йдеться про зростаюче домінування Брюсселя – тут треба було співпрацювати. Я не підходжу до міжнародної політики з якимись емоціями, чи про щось шкодую, чи радію, чи сумую", – сказав посадовець.

Як пояснив Пшидач, Навроцький з'явився в Будапешті в День польсько-угорської дружби, який відзначався також за часів його попередників на посаді глави держави. Він також заявив, що жодна з публічних заяв президента не була підтримкою Орбана.

Водночас він зазначив, що Дональд Туск "також підтримував різних кандидатів в Угорщині".

Рішення польського президента відвідати Орбана раніше розкритикував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.