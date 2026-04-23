У Навроцкого теперь уверяют, что он не поддерживал Орбана

Руководитель Управления международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач отметил, что визит Кароля Навроцкого в Будапешт во время избирательной кампании в Венгрии не был поддержкой Виктора Орбана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

"Это проправительственная пропаганда", – оценил Пшидач о поддержке Орбана Навроцким.

В конце марта Кароль Навроцкий встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Окружение президента объясняло визит желанием отметить День польско-венгерской дружбы. Однако нельзя было скрыть, что он состоялся в самый горячий период парламентской кампании. Польскому политику вменяли открытое выражение поддержки Орбану, известному своими пророссийскими симпатиями.

Пшидача спросили, жалеет ли он об этом шаге своего руководителя. "Вы это говорите человеку, который неоднократно очень критически высказывался о Викторе Орбане в контексте его восточной политики, энергетической политики", – заявил он.

Пшидач указал, что есть темы, за которые правительство "Фидес" заслуживало критики. Однако он отметил, что были также вопросы, в которых следовало сотрудничать с Венгрией. "Среди прочего, если речь идет о растущем доминировании Брюсселя – здесь надо было сотрудничать. Я не подхожу к международной политике с какими-то эмоциями, я не жалею о чем-то, не радуюсь, не грущу", – сказал он.

Как пояснил Пшидач, Навроцкий появился в Будапеште в День польско-венгерской дружбы, который отмечался также во времена его предшественников на посту главы государства. Он также заявил, что ни одно из публичных заявлений президента не было поддержкой Орбана.

В то же время он отметил, что Дональд Туск "также поддерживал различных кандидатов в Венгрии".

Решение польского президента посетить Орбана ранее раскритиковал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.