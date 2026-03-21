Сікорський розкритикував польського президента за плани відвідати Орбана

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував президента Кароля Навроцького за плани відвідати Будапешт та підтримати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах.

Про це, як пише "Європейська правда", Сікорський написав на платформі X.

Про плани польського президента відвідати Будапешт у понеділок, 23 березня, повідомив журналіст-розслідувач Сабольч Паньї.

За його інформацією, метою візиту Навроцького буде підтримка Орбана напередодні парламентських виборів, а також відновлення зв'язків між лідерами. У грудні польський президент скасував свою заплановану поїздку через до Будапешта через зустріч Орбана з правителем РФ Владіміром Путіним.

Сікорський засудив плани Навроцького відвідати Орбана, нагадавши, що угорський прем’єр продовжує блокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, а також заручився підтримкою російської розвідки у своїй передвиборчій кампанії.

"Президент Навроцький у понеділок перебуватиме в Будапешті, щоб підтримати Віктора Орбана у передвиборчій кампанії. Того самого, який блокує 20-й пакет санкцій проти Росії та повернення 2 мільярдів злотих за обладнання, яке польська армія передала Україні. У кампанії, в якій Орбан лякає нібито вторгненням України, у чому його підтримує спеціальна команда ГРУ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації – ред.)", – написав міністр.

Глава МЗС нагадав, що в той час у столиці Угорщини перебуватимуть прихильники Путіна – віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні та лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен. Політики прибудуть туди 23 березня на з’їзд ультраправого альянсу в Європарламенті "Патріоти за Європу".

"Пане Президенте, будь ласка, зверніть увагу на те, чому націоналізм і злодійство Орбана призвели до того, що Угорщина стала найбіднішою країною Європейського Союзу. Чи цього Ви бажаєте Польщі?", – додав Сікорський.

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на полях Європейської ради в Брюсселі заявив, що Угорщина не розблокує жодне сприятливе для України рішення, поки нафтопровід "Дружба" не розпочне знову транспортувати російську нафту.