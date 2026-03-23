ЗМІ: Навроцький й Орбан годину спілкувалися за зачиненими дверима

Президент Польщі Кароль Навроцький та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провели закриту зустріч, яка тривала понад годину.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як пише польське радіо, розмова між Навроцьким та Орбаном у Будапешті, яка завершилася після 18:00, тривала понад годину. Раніше польський президент зустрівся з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком: їхня розмова тривала близько 15 хвилин.

Зазначається, що політики не дозволили журналістам наблизитися до них. Польські ЗМІ могли висвітлювати офіційний візит глави держави лише з вулиці – з-за виїзних воріт резиденції прем’єр-міністра Угорщини.

Рішення польського президента відвідати Орбана раніше розкритикував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Глава МЗС нагадав, що угорський прем’єр продовжує блокувати ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії, а також заручився підтримкою російської розвідки у своїй передвиборчій кампанії.

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь прем’єр-міністра Віктора Орбана.