Німецькі ЗМІ розповіли, як Мерц втратив самоконтроль у сварці з партнером по коаліції

Кризова нарада коаліції правоцентристів та лівоцентристів у Берліні, судячи з усього, була на межі зриву через сварку між канцлером і віцеканцлером.

Про це стало відомо Spiegel від джерел, причетних до подій, передає "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, канцлер Фрідріх Мерц з ХДС на зустрічі у віллі Борсіг вступив у пряму конфронтацію зі своїм віцеканцлером Ларсом Клінгбайлем від СДПН.

Як повідомляється, на той момент переговори вже кілька годин точилися по колу. За словами інсайдерів, канцлер почав голосно кричати. Видання повідомило, що Мерц "зовсім втратив самоконтроль" і розхвилювався. Між ним і Клінгбайлем розгорілася словесна суперечка, під час якої обидві сторони обмінювалися образами.

Учасники зустрічі, судячи з усього, навмисно не розголошували точних подробиць. Кажуть, що суперечка точилася навколо домовленостей, досягнутих перед самітом коаліції, які Мерц і Клінгбайль згадували по-різному.

За даними видання, існують суперечливі версії щодо того, чи стосувалася дискусія податку на надприбуток нафтових компаній чи федерального бюджету. Лідер СДПН, як повідомляється, наполягав на поступках, які канцлер нібито зробив йому.

Згідно з повідомленням, відносини між Мерцем і Клінгбайлем погіршилися внаслідок суперечки.

Однак Politico применшило значення ситуації, заявивши, що бурхлива суперечка між канцлером і його заступником не призвела до розриву відносин. Мерц і Клінгбайль вже повернулися до переговорів.

Німецький уряд раніше запровадив обмеження, згідно з яким заправки можуть підвищувати ціни лише один раз на день, але ця політика не змогла знизити витрати для автомобілістів, і після її введення минулого тижня було зафіксовано рекордні цінові максимуми.

13 квітня урядова коаліція Німеччини оголосила про зниження цін на пальне для споживачів та бізнесу після різкого зростання, спричиненого війною на Близькому Сході.