Уряд Німеччини представив план боротьби зі зростанням цін на пальне

Урядова коаліція Німеччини оголосила про зниження цін пальне для споживачів та бізнесу після різкого зростання, спричиненого війною на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосив канцлер Фрідріх Мерц під час пресконференції у Берліні, передає Die Welt.

Урядова коаліція Німеччини в понеділок повідомила про рішення надати компенсацію у розмірі 1,6 млрд євро, знизивши податок на нафтопродукти на два місяці.

"Ми знизимо енергетичний податок на дизельне пальне та бензин приблизно на 17 центів за літр протягом двох місяців", – йдеться у спільному документі коаліційних партій.

"Ми очікуємо, що нафтова промисловість передасть цю економію безпосередньо споживачам", – заявив Мерц.

Протягом вихідних лідери трьох коаліційних партій – канцлер Фрідріх Мерц від Християнсько-демократичного союзу, лідери Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль та Бербель Бас, а також голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер – проводили переговори щодо заходів підтримки населення на тлі різкого зростання цін на пальне.

Як писала "Європейська правда", керівна коаліція Німеччини зіткнулась з дедалі глибшими розбіжностями щодо того, як полегшити тягар високих цін на пальне для споживачів.

У п’ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив догану своїй колезі-консерваторці та міністерці економіки Катарині Райхе через публічну суперечку у коаліції на цьому тлі.

Ціни на пальне в Німеччині стрімко зростали останніми тижнями через війну в Ірані.

Уряд запровадив обмеження, згідно з яким заправки можуть підвищувати ціни лише один раз на день, але ця політика не змогла знизити витрати для автомобілістів, і після її введення минулого тижня було зафіксовано рекордні цінові максимуми.