У Німеччині заборонили АЗС підвищувати ціни на пальне частіше, ніж раз на день

Уряд Німеччини вирішив, що автозаправні станції по всій країні можуть підвищувати ціни на пальне тільки один раз на день.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Міністерка економіки Катаріна Райхе заявила, що зростання цін на пальне обтяжує багатьох німців і справедливо викликає у них роздратування.

"Тому ми вирішили обмежити частоту зміни цін, орієнтуючись на так звану австрійську модель", – повідомила Райхе.

Тепер заправки зможуть підвищувати ціни тільки один раз на день, при цьому вони можуть робити це в будь-який час. В Австрії ціни на пальне можуть підвищуватися тільки один раз на день, о 12-й годині. А ось знижувати їх можна будь-коли.

Це правило було введено ще в 2011 році. Зараз Австрія хоче дозволити підвищення цін тільки тричі на тиждень, щоб пом'якшити екстремальні коливання.

На тлі помітного подорожчання пального через війну на Близькому Сході у князівстві Андорра, що між Францією та Іспанією, на заправках побільшало французів, яким виявилось вигідніше заправлятися там.

В уряді Франції поки не розглядають запровадження субсидій у зв’язку зі стрімким подорожчанням пального та пообіцяли антимонопольні перевірки на АЗС.

В Італії допускають впровадження "мобільного акцизу" на пальне, щоб приборкати зростання цін.