Литва висловила протест Росії через знесення меморіалу в Томську

Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасово повіреного у справах посольства Росії та висловило йому протест у зв’язку зі знесенням меморіального каменю на честь литовських депортованих у російському місті Томськ.

МЗС Литви повідомило, що 19 квітня у Росії знесли пам’ятник, який був створений у 2016 році скульптором Тадасом Гутаускасом на Площі пам’яті жертв політичних репресій у Томську.

Разом із пам’ятником литовським депортованим з площі також були прибрані меморіали естонським, калмицьким, латвійським та польським депортованим, а також "Камінь скорботи", присвячений жертвам російського більшовицького терору.

Після цього зовнішньополітичне відомство країни викликало до себе тимчасового повіреного у справах посольства РФ та вручило йому ноту рішучого протесту.

МЗС Литви зазначило, що це не перший випадок, коли в Росії зносять пам’ятники на честь жертв сталінського режиму.

"Литва розглядає це як спробу спотворити історичну правду та зневажити пам’ять про жертв радянського тоталітарного режиму", – йдеться у заяві МЗС.

Наприкінці грудня 2025 року литовський суд засудив трьох громадян Росії та Естонії до тюремного ув'язнення, визнавши їх винними у пошкодженні пам'ятника антирадянському партизанському лідеру та наданні допомоги іноземній державі в діях проти Литви.

На початку березня у Вільнюсі на будівлі, в якій у 1918 році проголосили відновлення незалежності Литви, з’явився провокативний напис білоруською мовою.