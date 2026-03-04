На історичній будівлі у столиці Литви з'явився білоруський напис "Вільнюс наш"

У Вільнюсі на будівлі, в якій у 1918 році проголосили відновлення незалежності Литви, з’явився провокативний напис білоруською мовою; поліція розшукує причетних.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Напис зафіксували у середу, 4 березня, на будівлі, де 16 лютого 1918 року був затверджений акт про відновлення незалежності країни.

На будівлі білоруською мовою написали "Вільнюс наш". За інформацією Управління поліції Вільнюського повіту, причетних розшукують.

Фото: LRT

"Працівники поліції стежать за ситуацією та інтенсивно працюють над тим, щоб знайти й притягнути до відповідальності винних у цьому акті", – прокоментували представники поліції.

Як зазначається, останнім часом такі написи з'явилися в декількох місцях у центрі міста. Також у лютому пам'ятник литовському журналісту Вінцасу Кудірці біля Урядового палацу був облитий червоною фарбою.

"Акт вандалізму є фактом. Питання в тому, хто його замовив і хто виконав. Я впевнений, що наші органи влади проаналізують і оцінять ситуацію", – сказав Вілмантас Віткаускас, голова Національного центру кризового управління.

Наприкінці лютого писали, що Міністерство закордонних справ Литви розглядає можливість продовжити заборону на в'їзд до країни для понад сотні білорусів.

Нещодавно Державна служба безпеки Литви попередила, що Комітет державної безпеки Білорусі поширює відео на YouTube з метою вербування потенційних агентів, апелюючи до невдоволення литовським урядом.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що позиція Литви щодо Білорусі залишається однією з найжорсткіших в Європейському Союзі.