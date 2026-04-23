Литва выразила протест России в связи со сносом мемориала в Томске

Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах посольства России и выразило ему протест в связи со сносом мемориального камня в честь депортированных литовцев в российском городе Томске.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

МИД Литвы сообщило, что 19 апреля в России снесли памятник, созданный в 2016 году скульптором Тадасом Гутаускасом на Площади памяти жертв политических репрессий в Томске.

Вместе с памятником литовским депортированным с площади также были убраны мемориалы эстонским, калмыцким, латвийским и польским депортированным, а также "Камень скорби", посвященный жертвам российского большевистского террора.

После этого внешнеполитическое ведомство страны вызвало к себе временного поверенного в делах посольства РФ и вручило ему ноту решительного протеста.

МИД Литвы отметил, что это не первый случай, когда в России сносят памятники в честь жертв сталинского режима.

"Литва рассматривает это как попытку исказить историческую правду и осквернить память о жертвах советского тоталитарного режима", – говорится в заявлении МИД.

