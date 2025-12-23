У Литві трьох осіб засудили за пошкодження пам'ятника лідеру опору СРСР на замовлення РФ

У вівторок, 23 грудня, литовський суд засудив трьох громадян Росії та Естонії до тюремного ув'язнення, визнавши їх винними у пошкодженні пам'ятника антирадянському партизанському лідеру та наданні допомоги іноземній державі в діях проти Литви.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Каунаський обласний суд постановив, що чоловіки осквернили пам'ятник на честь Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, видатного командира литовського післявоєнного опору радянській окупації.

Суд визнав, що їхні дії були рівнозначні допомозі іншій державі в "діяльності, ворожій до Литви".

Суд засудив Миколу Сіліна до сукупного терміну ув'язнення три роки, Антона Патракова – до чотирьох років, а Костянтина Венкова – до двох з половиною років.

Всі троє були визнані винними за кількома звинуваченнями, включно з допомогою іноземній державі в діях проти Литви, знищення або пошкодження майна та осквернення могили або іншого місця, що користується повагою громадськості.

Суд зазначив, що після зарахування часу, вже проведеного під вартою, в попередньому ув'язненні та за європейським ордером на арешт з жовтня та листопада минулого року, підсудні відбудуть покарання, яке буде приблизно на 14 місяців коротшим за призначений термін.

Вирок може бути оскаржений протягом 20 днів.

Раманаускас-Ванагас був одним з партизанських лідерів, які підписали в 1949 році Декларацію Союзу литовських борців за свободу.

Партизанські загони почали формуватися в Литві в 1944 році у відповідь на радянські репресії, депортації та примусовий призов до Червоної Армії. Організований збройний опір радянській окупації закінчився в 1953 році.

Раманаускас-Ванагас був заарештований радянською владою в 1956 році і страчений роком пізніше.

У 2018 році литовський Сейм визнав Раманаускаса-Ванагаса главою держави Литви.

Фото: LRT

Нагадаємо, у травні в естонській столиці Таллінні невідомі обмалювали фарбою радянський пам’ятник "Бронзовий солдат", розташований на військовому кладовищі.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що його країна працює над тим, щоб у Брюсселі з’явився пам’ятник злочинам нацизму та радянського режиму.