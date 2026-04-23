Мелоні вважає заходи ЄС щодо енергокризи недостатніми

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що Європейському Союзу потрібно вжити більше заходів у сфері енергетики на тлі війни на Близькому Сході.

Про це, як пише ANSA, вона заявила по прибутті на неформальний саміт ЄС на Кіпрі, передає "Європейська правда".

Мелоні зазначила, що високо оцінює те, що зробила Європейська комісія в рамках енергетичного планую.

"Це крок уперед, але цього недостатньо", – сказала вона.

Частина пропозиції передбачає більшу гнучкість у наданні державної допомоги. Однак, за словами Мелоні, не всі країни ЄС мають однаковий фіскальний простір.

Ця країна, як повідомлялося, зазнала найбільшої економічної шкоди серед країн ЄС внаслідок порушення судноплавства через Ормузьку протоку.

Нещодавно Мелоні заявила, що ЄС повинен розглянути тимчасове призупинення дії правил щодо дефіциту бюджету, якщо війна США та Ізраїлю проти Ірану триватиме надалі.

