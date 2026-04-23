Мелони считает меры ЕС по преодолению энергетического кризиса недостаточными

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что Европейскому союзу необходимо принять дополнительные меры в сфере энергетики на фоне войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет ANSA, она заявила по прибытии на неформальный саммит ЕС на Кипре, передает "Европейская правда".

Мелони отметила, что высоко оценивает то, что сделала Европейская комиссия в рамках энергетического плана.

"Это шаг вперед, но этого недостаточно", – сказала она.

Часть предложения предусматривает большую гибкость в предоставлении государственной помощи. Однако, по словам Мелони, не все страны ЕС имеют одинаковое фискальное пространство.

Эта страна, как сообщалось, понесла наибольший экономический ущерб среди стран ЕС в результате нарушения судоходства через Ормузский пролив.

Недавно Мелони заявила, что ЕС должен рассмотреть временное приостановление действия правил относительно бюджетного дефицита, если война США и Израиля против Ирана будет продолжаться и в дальнейшем.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Иран нанес удар по европейской авиации. Почему авиакомпании в ЕС отменяют рейсы и повышают цены