Блокада Ормузької протоки найбільше в ЄС вдарила по Італії

Італія зазнала найбільшої шкоди серед країн ЄС внаслідок порушення судноплавства через Ормузьку протоку, свідчить аналіз Віденського інституту аналітики ланцюгів поставок та Делфтського університету у Нідерландах.

Про це йдеться у публікації Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з дослідженням, блокада торгових суден створює для європейських держав проблеми різного масштабу. Однак Італія є країною, яка найбільше у ЄС відчула наслідки.

Італія щороку імпортує з Перської затоки товари на суму близько 9,8 млрд доларів. Зокрема, країна імпортує скраплений газ з Катару на суму близько 4,4 млрд доларів на рік, а також пропан на суму близько 3,2 млрд доларів.

Бельгія також зазнала значного впливу. Країна щорічно імпортує катарський скраплений газ через порт Зебрюгге на суму близько 5,8 млрд доларів. А через Антверпен проходить значний обсяг торгівлі діамантами з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Згідно з даними, Велика Британія з обсягом імпорту з країн Перської затоки на суму 12,9 млрд доларів на рік є країною, яка найбільше постраждала в Європі.

Натомість Німеччина та Франція, як зазначається, мають "більш диверсифіковану економіку", тому зазнали менших негативних наслідків.

Співавтор дослідження Штефан Турнер пояснив, що тривалість іранської блокади визначатиме її економічні наслідки. Якщо вона триватиме довше чотирьох тижнів, затримки у глобальних ланцюгах поставок можуть наростати.

Нагадаємо, ціни на природний газ в Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу в Катарі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до якнайшвидшого припинення війни з Іраном, попередивши, що конфлікт уже завдає шкоди економікам.

За даними ЗМІ, в адміністрації Трампа обговорюють варіанти відправки наземних військ в Іран.