Мелоні закликала ЄС проігнорувати бюджетні правила, якщо війна в Ірані триватиме

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що ЄС повинен розглянути тимчасове призупинення дії правил щодо дефіциту бюджету, якщо війна США та Ізраїлю проти Ірану триватиме надалі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала під час виступу перед Палатою депутатів Італії, повідомляє Reuters.

Мелоні виступила за можливість призупинити дію бюджетних правил ЄС, щоб держави-члени могли ефективно відреагувати на світову енергокризу, спричинену війною на Близькому Сході.

"Ми вважаємо, що обговорення можливого тимчасового призупинення дії Пакту стабільності та зростання не повинно бути табу. Не відмова від зобов’язань для окремих держав-членів, а загальний захід", – пояснила глава італійського уряду.

ЄС активував між 2020 і 2023 роками так звану "загальну клаузулу про відхід", щоб призупинити дію бюджетних правил і дозволити державам-членам реагувати на пандемію COVID-19, яка спричинила економічні спади в європейських країнах.

Це положення може бути використане у разі серйозного економічного спаду в єврозоні або ЄС загалом, чого наразі не прогнозують.

Італія також може активувати національний пункт про відхід, який дозволяє державам-членам відхилятися від бюджетних цілей, узгоджених з Євросоюзом, однак Рим поки виключає таку можливість.

Ця країна, як повідомлялося, зазнала найбільшої економічної шкоди серед країн ЄС внаслідок порушення судноплавства через Ормузьку протоку.

Як писала "Європейська правда", посадовці Європейського Союзу закликають уряди країн-членів ЄС утриматися від надмірної державної підтримки з метою компенсації стрімкого зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у фінансову кризу.

Декілька країн, зокрема Італія, Польща та Іспанія, знизили податки на пальне, тоді як інші закликали послабити правила ЄС щодо державної допомоги. Рим також наполягає на тому, щоб Брюссель послабив фіскальні обмеження, щоб надати столицям більше свободи дій.