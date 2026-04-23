Прем’єр Албанії критикує ЄС за стратегічну помилку щодо Росії

Європейський Союз робить серйозну помилку, не вступаючи в прямий діалог з російським керівництвом щодо припинення війни в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв'ю Politico, передає "Європейська правда".

"Можу сказати, що Європа зробила велику стратегічну помилку, перервавши всі канали зв'язку з Росією. Європа має завжди, завжди, завжди вести діалог з усіма", – сказав він.

Ці зауваження суперечать підходу високопосадовців ЄС, таких як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Кая Каллас, які уникають прямого контакту з російським керівництвом, зокрема з Владіміром Путіним, аргументуючи це тим, що такі переговори не мають сенсу, якщо Москва все одно налаштована продовжувати війну.

Але для Рами, чия країна прагне приєднатися до ЄС у найближчі роки, Європа відсуває себе на другий план у будь-якій майбутній мирній угоді між Україною та Росією, уникаючи прямого діалогу з Москвою.

"Чим більше ми відкладаємо це [переговори з Росією], тим менше у нас буде права голосу в кінці, тому що Росія – як би ця війна не закінчилася – Росія нікуди не дінеться", – сказав він, додавши, що його власна країна не має жодних зв’язків з Росією.

"У нас немає… жодної залежності від Росії… ні інвестицій, ні російського газу, ні російського лайна, тому я можу це сказати", – зазначив він.

Як відомо, прем’єр Бельгії Барт Де Вевер закликав уповноважити ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити Москву відмовитися від війни в Україні.

Згодом міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із Росією буде сприйнята як прояв слабкості.