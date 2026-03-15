Глава МЗС Бельгії: нормалізація відносин із РФ буде сигналом слабкості

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево попередив, що нормалізація відносин із Росією буде сприйнята як прояв слабкості.

Про це він заявив у офіційній заяві, наданій Euractiv, пише "Європейська правда".

Такі слова Прево з’явилися на тлі заклику прем'єр-міністра країни Барта Де Вевера до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити Москву відмовитися від війни в Україні.

"Існує різниця між діалогом і нормалізацією. Сьогодні Росія відмовляється від європейської присутності за столом переговорів", – сказав Прево.

За його словами, доки це так – "розмови про нормалізацію є сигналом слабкості та підривають європейську єдність, яка нам потрібна зараз більше, ніж будь-коли".

Також він заявив, що європейці повинні підтримувати економічний тиск на Кремль, щоб "створити умови для надійних переговорів".

Нагадаємо, у грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі переговори з Путіним. Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювалися через їхнє виключення з мирних переговорів, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

У лютому Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним на технічному рівні.Тоді він заявив, що ці контакти відбуваються в координації з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею про проведення діалогу з РФ, однак за умови, що ці контакти не заважатимуть переговорному процесу про припинення війни.