Прем'єр Бельгії закликає ЄС до переговорів з Росією заради миру в Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав у суботу до того, щоб країни-члени уповноважили ЄС вести переговори з Росією, оскільки до цього часу не вдалося змусити Москву відмовитися від війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю бельгійській газеті L'Echo, цитати з нього наводить Euractiv, передає "Європейська правда".

"Оскільки ми не здатні злякати Владіміра Путіна, відправляючи зброю в Україну, і не можемо задушити його економічно без підтримки США, залишається тільки один метод: укласти угоду", – сказав він.

За його словами, поставити Росію на коліна можна лише за "100% підтримки США".

Але де Вевер вважає, що США не повністю на боці України, іноді здається, що вони "ближчі до Путіна", ніж до Володимира Зеленського.

"Без мандату на переговори в Москві ми не знаходимося за столом переговорів, де американці будуть підштовхувати Україну до прийняття угоди. І я вже можу сказати, що це буде погана угода для нас", – сказав він.

Нагадаємо, у грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям варто відновити прямі переговори з Путіним. Європейські лідери, обережні щодо військових амбіцій Путіна, обурювалися через їхнє виключення з мирних переговорів, які очолювала адміністрація президента США Дональда Трампа.

У лютому Макрон повідомив журналістам, що тривають зусилля з відновлення діалогу з Путіним на технічному рівні.Тоді він заявив, що ці контакти відбуваються в координації з Україною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею про проведення діалогу з РФ, однак за умови, що ці контакти не заважатимуть переговорному процесу про припинення війни.