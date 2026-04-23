Премьер-министр Албании критикует ЕС за стратегическую ошибку в отношении России

Европейский Союз совершает серьезную ошибку, не вступая в прямой диалог с российским руководством по вопросу прекращения войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью Politico, передает "Европейская правда".

"Могу сказать, что Европа совершила большую стратегическую ошибку, прервав все каналы связи с Россией. Европа должна всегда, всегда, всегда вести диалог со всеми", – сказал он.

Эти замечания противоречат подходу высокопоставленных чиновников ЕС, таких как председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Кая Каллас, которые избегают прямого контакта с российским руководством, в частности с Владимиром Путиным, аргументируя это тем, что такие переговоры не имеют смысла, если Москва все равно настроена продолжать войну.

Но для Рамы, чья страна стремится присоединиться к ЕС в ближайшие годы, Европа оттесняет себя на второй план в любом будущем мирном соглашении между Украиной и Россией, избегая прямого диалога с Москвой.

"Чем больше мы откладываем это [переговоры с Россией], тем меньше у нас будет права голоса в конце, потому что Россия – как бы ни закончилась эта война – Россия никуда не денется", – сказал он, добавив, что его собственная страна не имеет никаких связей с Россией.

"У нас нет… никакой зависимости от России… ни инвестиций, ни российского газа, ни российского дерьма, поэтому я могу это сказать", – отметил он.

Как известно, премьер Бельгии Барт Де Вевер призвал уполномочить ЕС вести переговоры с Россией, поскольку до сих пор не удалось заставить Москву отказаться от войны в Украине.

Впоследствии министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил, что нормализация отношений с Россией будет воспринята как проявление слабости.