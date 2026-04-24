На здании парламента Венгрии вывесят флаг ЕС впервые более чем за 10 лет

Через более 10 лет отсутствия флаг Европейского Союза снова появится на фасаде парламента Венгрии.

Об этом сообщил в Facebook будущий премьер-министр Петер Мадьяр, пишет "Европейская правда".

"На учредительном заседании Национального собрания наряду с венгерским и секейским флагами на фасаде парламента снова появится флаг Европейского Союза", – сообщил Мадьяр.

Как сообщает венгерское издание Telex, флаг ЕС не вывешивался на здании венгерского парламента более 12 лет.

В июле 2024 года флаг ЕС не вывесили на здании, даже несмотря на то, что с 1 июля 2024 года Венгрия председательствовала в Совете Европейского Союза. Объяснением было то, что это не является обязательным.

Закон от 2004 года предусматривает, что при наличии соответствующих условий флаг ЕС должен быть вывешен или поднят на тех общественных зданиях или перед теми общественными зданиями, на которых также должен быть вывешен национальный флаг. Но определенные учреждения, например здание Национального собрания, являются исключением из этого правила.

Напомним, учредительное заседание нового парламента Венгрии состоится 9 мая, тогда Петер Мадьяр станет премьер-министром.

