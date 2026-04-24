ЗМІ: США розглядають "призупинення" членства Іспанії у НАТО

Сполучені Штати розглядають "призупинення" членства Іспанії у НАТО, а також перегляд позиції США щодо Фолклендських островів (що стосується Британії) для "помсти" союзникам за їхню позицію стосовно війни проти Ірану.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформованого співрозмовника, пише "Європейська правда".

За словами джерела, з’явився внутрішній лист Пентагону, де викладено варіанти "помсти" союзникам, на яких адміністрація президента США Дональда Трампа ображена за позицію стосовно війни проти Ірану.

Зокрема, нібито йдеться про "призупинення Іспанії у НАТО" – на яку Трамп розлючений найбільше за критику та ненадання дозволу використовувати американські бази на своїй території у межах операції проти Ірану.

У листі аргументують, що "призупинення" членства Іспанії не особливо нашкодить військовим можливостям США у Європі, але буде мати "значний символічний вплив".

Зауважимо, юридичної можливості "призупинити членство у НАТО" будь-кого із союзників без його на те згоди не існує – оскільки рішення в Альянсі ухвалюються одностайно. Тим більш цього не можна зробити одностороннім рішенням США.

Один з варіантів у листі пропонує відсторонити "неприємних" союзників від важливих та престижних посад у НАТО.

Також пропонують "переглянути позицію США" щодо належності Фолклендських островів – заморської території Британії, на яку висловлювала претензії Аргентина і суперечка вже доходила до "гарячої" війни.

Водночас у ньому немає пропозицій почати кроки для виходу США з НАТО – чим погрожував Трамп, чи закриття американських баз у Європі.

Співрозмовник ухилився від відповіді, чи йдеться там про можливість виведення частини військ США з Європи – що вважається найбільш імовірним шляхом "помсти" Трампа.

Речник Пентагону на прохання підтвердити справжність цих фактів не став коментувати сам лист, але повторив, що Трамп розчарований союзниками у НАТО.

"Міністерство війни подбає, щоб президент мав надійні варіанти для того, щоб наші союзники більше не були "паперовим тигром" і робили свій внесок", – сказав він.

Раніше повідомляли, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він хоче помститися.

