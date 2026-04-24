СМИ: США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО

Соединенные Штаты рассматривают "приостановление" членства Испании в НАТО, а также пересмотр позиции США по Фолклендским островам (что касается Великобритании) для "мести" союзникам за их позицию в войне против Ирана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированного собеседника, пишет "Европейская правда".

По словам источника, появилось внутреннее письмо Пентагона, где изложены варианты "мести" союзникам, на которых администрация президента США Дональда Трампа обижена за позицию относительно войны против Ирана.

В частности, речь якобы идет о "приостановлении Испании в НАТО" – на которую Трамп разъярен больше всего за критику и непредоставление разрешения использовать американские базы на своей территории в рамках операции против Ирана.

В письме аргументируют, что "приостановление" членства Испании не особо навредит военным возможностям США в Европе, но будет иметь "значительное символическое влияние".

Заметим, юридической возможности "приостановить членство в НАТО" любого из союзников без его на то согласия не существует – поскольку решения в Альянсе принимаются единогласно. Тем более этого нельзя сделать односторонним решением США.

Один из вариантов в письме предлагает отстранить "неприятных" союзников от важных и престижных должностей в НАТО.

Также предлагают "пересмотреть позицию США" относительно принадлежности Фолклендских островов – заморской территории Британии, на которую высказывала претензии Аргентина и спор уже доходил до "горячей" войны.

В то же время в нем нет предложений начать шаги по выходу США из НАТО – чем угрожал Трамп, или закрытия американских баз в Европе.

Собеседник уклонился от ответа, говорится ли там о возможности вывода части войск США из Европы – что считается наиболее вероятным путем "мести" Трампа.

Представитель Пентагона на просьбу подтвердить подлинность этих фактов не стал комментировать само письмо, но повторил, что Трамп разочарован союзниками в НАТО.

"Министерство войны позаботится, чтобы президент имел надежные варианты для того, чтобы наши союзники больше не были "бумажным тигром" и делали свой вклад", – сказал он.

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он хочет отомстить.

