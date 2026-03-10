Санчес проти Трампа: які ризики та вигоди приніс прем'єру Іспанії конфлікт із США

Прем'єр Іспанії тепер має шанс втретє поспіль виграти парламентські вибори та залишитися при владі – всупереч Трампу

"Заклятий ворог Трампа у Європі", – саме так Financial Times описує прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

І це не дивно, адже Іспанія стала тією країною ЄС, яку президент США постійно критикує, а на додачу ще й погрожує, наразі – лише торговельним ембарго.

Початково причиною такого ставлення стала відмова Мадрида збільшити видатки на оборону. Проте війна проти Ірану підняла кризу у відносинах на новий рівень.

Іспанський прем’єр гостро розкритикував цю війну та відмовився надавати авіабази для ударів по Ірану.

"Він (Санчес. – Ред.) – лідер, який зберіг найчіткішу позицію в Європейському Союзі і став провідною фігурою лівих сил на міжнародній арені", – так FT описує голову уряду Іспанії.

Після погроз Трампа й інших американських посадовців Санчес отримав підтримку від лідерів ЄС і президента Франції Емманюеля Макрона.

А в себе вдома він хоч і зазнав нищівної критики від правої опозиції, проте вміло скористався поточною ситуацією, намагаючись скоротити відрив від лідерів рейтингів Народної партії і Vox.

І тепер має шанс втретє поспіль виграти парламентські вибори та залишитися при владі – всупереч Трампу.

Уряд, який двічі відмовив Трампу

"Я, чесно кажучи, дав вказівку Скотту Бессенту, міністру фінансів, припинити всі угоди з Іспанією. Тож ми збираємося припинити всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо жодних справ з Іспанією", – заявив на початку березня Дональд Трамп.

Причина незадоволення президента США має комплексний характер.

Минулого року всі активно обговорювали суперечку між США та Іспанією через витрати на оборону.

Педро Санчес виступив категорично проти вимоги витрачати на оборону 5% від ВВП, а Трамп навіть публічно заявляв, що хотів би виключити Іспанію з НАТО.

Зрештою восени минулого року здалося, що конфлікт вичерпано.

На мирному саміті щодо майбутнього сектора Гази, що відбувся в Єгипті, Санчес і Трамп обмінялися дружніми привітаннями, під час яких обоє усміхались.

Однак потім іспанський прем’єр критикував Трампа за операцію із захоплення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та зазіхання на арктичний острів Гренландію.

А з початком війни на Близькому Сході відносини Іспанії та США лише додатково погіршилися.

"Ця криза впливає на всіх нас, і ми вимагаємо повної рішучості США, Ірану та Ізраїлю зупинитися, поки не пізно. На один незаконний акт не можна відповісти іншим; так починаються найбільші катастрофи в історії людства… Коротко кажучи, позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", – заявив Санчес.

Крім того, іспанський уряд заявив про заборону використовувати для атак по Ірану військові бази Рота і Морон, які експлуатуються спільно зі Сполученими Штатами.

Цей крок Мадрида викликав гнів у президента США Дональда Трампа, в тому числі – вже згадану погрозу припинити торгівлю.

А міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив іспанський уряд у тому, що він своєю відмовою надати авіабази поставив під загрозу життя американців. Але водночас трампівський міністр ухилився від питання про ембарго проти Іспанії.

Катастрофа чи шанс для рейтингів?

Новий конфлікт із президентом США розколов іспанське суспільство майже порівну.

Очікувано така позиція зробила Санчеса мішенню для опозиційної критики.

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо звинуватив Санчеса в тому, що той обманює громадян своїм "ні війні", одночасно віддавши наказ відправити фрегат на Кіпр в умовах ескалації військового конфлікту на Близькому Сході.

Фейхоо також говорив, що Санчеса "ніхто не сприймає серйозно, бо він не є серйозним" і "він зрадив і обдурив усіх".

А лідер ультраправої партії Vox, яка найбільше прихильна до Дональда Трампа, Сантьяго Абаскаль навіть зажадав вотуму недовіри для очільника уряду Іспанії.

Сам Санчес із відповіддю не забарився, звинувативши Фейхоо і Абаскаля у підтримці війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка завдасть шкоди іспанцям.

Очільник іспанського уряду має унікальну здатність легко адаптуватися до будь-яких складних для нього обставин. Його уряд вистояв під тиском низки корупційних скандалів у його родині та найближчому оточенні, а також аварій на залізниці з численними жертвами.

Тому й не дивно, що Санчес вирішив використати суперечку із США і війну на Близькому Сході для поліпшення позицій своєї Соціалістичної партії (PSOE) на виборах, що мають відбутися у травні 2027 року.

Станом на зараз соціалістам прогнозують на цих виборах катастрофічний провал.

Зрештою, PSOE вже програла місцеві вибори в Естремадурі й Арагоні. І обидві поразки для PSOE були дуже болючими.

Проте особливо важливими у цьому контексті стали вибори в Арагоні, що пройшли на початку лютого. Цей регіон вважається своєрідним виборчим барометром – від повернення демократії у 1977 році та партія, яка перемагає тут на місцевих виборах, згодом отримувала найбільшу кількість голосів на національному рівні (хоча не завжди приходила до влади).

Саме тому зміна влади у 2027 році виглядала майже неминучою.

Проте війна на Близькому Сході дає Санчесу непогані шанси мобілізувати свій електорат і запобігти поразці на загальних виборах.

І дійсно, слова прем'єра "Ні війні" стали вірусними у соціальних мережах. Багато користувачів висловили Санчесу свою підтримку.

Наразі серед прихильників Санчеса панує оптимізм. Багато хто переконаний, що операція США проти Ірану дозволила об’єднати лівоцентристський електорат навколо Соціалістичної партії.

Деякі прихильники PSOE навіть висловлюються за проведення дострокових виборів на тлі ейфорії. Втім, як розповідають джерела El Mundo з оточення Санчеса, варіант з оголошенням дострокових виборів не розглядають.

Своєю чергою журналістка видання Libertad Digital Мерседес Родрігес у розмові з "ЄвроПравдою" зазначає, що наразі важко сказати, як конфлікт з Трампом і його позиція щодо війни з Іраном вплине на імідж Санчеса.

За її словами, очевидно, що, використовуючи гасло "Ні війні", прем'єр намагається залучити власних прихильників у складний політичний момент.

До того ж, як зазначає Родрігес, ситуація довкола Ірану дозволяє Санчесу відвернути увагу від інших національних проблем, які є для нього більш нагальними: нещодавні суперечки, такі як відставка глави поліції через секс-скандал, низка корупційних скандалів в лавах PSOE і в родині Санчеса, а також питання відповідальності за залізничну аварію в Адамусі з десятками жертв.

Але наразі невідомо, наскільки успішною виявиться ця стратегія і чи допоможе це Санчесу відродити популярність його політсили.



Перша перевірка

Сказану у відповідь на нападки Трампа фразу "Ні війні" Санчес почав використовувати в ході передвиборчої кампанії в регіоні Кастилія і Леон. Нещодавно він заявив, що "переважна більшість" іспанців поділяють це гасло, а також його рішення заборонити США використовувати військові бази для війни з Іраном.

І дійсно, опитування El Pais показало підтримку іспанцями всіх трьох найпомітніших рішень, прийнятих останніми днями урядом Санчеса: відправку фрегата до територіальних вод Кіпру (за 61,5%), відмову надати військову підтримку США та Ізраїлю в операції "Епічна лють" проти Ірану (56,9%), а також відмову надати доступ до авіабаз (53,2%).

Втім, не все так просто.

Як показують опитування, щодо переважної підтримки своїх дій Санчес трохи перебільшує.

Зокрема, немає однозначності щодо рішення не надавати США доступ до авіабаз на своїй території для ударів по Ірану.

Водночас опубліковане El Mundo дослідження показує, що більшість (48,4%) іспанців вважають, що позиція уряду щодо Ірану погіршить імідж держави серед європейців.

Також більшість (56,5%) вважають, що військова і територіальна безпека Іспанії може постраждати, ймовірно, через побоювання, що США можуть кинути Іспанію перед обличчям загрози.

Опитування популярності партій на національних виборах ще не публікувалися, однак цієї неділі відбудуться місцеві вибори в регіоні Кастилія і Леон.

На цих виборах у PSOE з'явився реальний шанс уникнути розгромної поразки, як це було на двох попередніх місцевих виборах.

За останніми опитуваннями, у цьому регіоні соціалісти хоч і посідають лише друге місце, проте їхнє відставання від Народної партії є незначним (30% у соціалістів і 31,4% у консерваторів), а відповідно – конфлікт із Трампом дійсно може стати "рятівним колом" для Санчеса.

* * * * *

Наразі Санчес видається ледь не єдиним європейським лідером, який не боїться вступати у суперечку з Дональдом Трампом. Незважаючи на погрози, які лунають по той бік Атлантики, Санчес послідовно захищає позицію Іспанії щодо удару США та Ізраїлю по Ірану.

І його стратегія може мати сенс, адже, як показав приклад з Гренландією, з Трампом можна говорити не лише мовою лестощів і поступок, а й, сформувавши чітку позицію, не боятися вступати у протистояння.

І хоча ризики від суперечки з Трампом є очевидними, вона також може стати для Санчеса розумним політичним ходом, що зміцнить підтримку лівоцентристів всередині країни.

Популярність Трампа в Іспанії зараз на найнижчому рівні.

Згідно з опитуванням, проведеним у лютому, нинішньому президенту США довіряють лише 16% іспанців.

А це означає, що якщо опозиція жорстко критикуватиме позицію Санчеса, вона ризикує створити образ прихильників американського президента, якого її власна база в основному відкидає.

І саме це може допомогти Санчесу в черговий раз продемонструвати свою політичну живучість.

Авторка: Ірина Кутєлєва,

журналістка "Європейської правди"