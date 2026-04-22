У Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яких очікує покарання

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила список "неслухняних і слухняних" союзників по НАТО, оскільки Вашингтон шукає способи покарати країни, які відмовилися підтримати його війну проти Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico.

За словами трьох європейських дипломатів та посадовця Міністерства оборони США, ознайомленого з обговореннями, цей план включає огляд оборонних внесків країн-членів та розподіл їх за рівнями.

Це остання ознака того, що Трамп планує виконати свої погрози союзникам, які не дотримуються його побажань. Окрім того, це черговий фактор тиску на Альянс, який постраждав від атак американського президента.

Міністр оборони США Піт Гегсет озвучив подібну ідею в грудні.

"Зразкові союзники, які активізуються, як-от Ізраїль, Південна Корея, Польща, дедалі більше Німеччина, країни Балтії та інші, отримають нашу особливу прихильність. Союзники, які все ще не зроблять свій внесок у колективну оборону, зіткнуться з наслідками", – попередив тоді глава Пентагону.

Один із дипломатів сказав, що список "слухняних і неслухняних", ймовірно, відображає цю концепцію.

За словами джерел, адміністрація приховує будь-які деталі, а посадовці надали мало ясності щодо того, якими можуть бути пільги чи наслідки.

"Здається, у них немає дуже конкретних ідей, коли справа доходить до покарання поганих союзників. Переміщення військ – це один із варіантів, але це головним чином карає США, чи не так?" – сказав інший європейський посадовець.

Існує мало інших варіантів для "покарання" країн НАТО, окрім виведення американських військ з Європи, тому будь-який потенційний план, ймовірно, передбачатиме їх переміщення з однієї країни до іншої. Така передислокація буде трудомісткою та дорогою, зазначає видання.

Одними з найбільших бенефіціарів цієї ідеї можуть стати Румунія та Польща, оскільки обидві країни залишаються в прихильності президента США та вітатимуть збільшення кількості американських військ на своїй території.

Серед іншого, концепція, озвучена Гегсетом у грудні, може дати США можливість відмовитися від розгортання військ, спільних навчань або продажу військової техніки союзникам, яких вони вважають "поганими", та передати її "хорошим", зазначають два європейські посадовці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.

Трамп також заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.