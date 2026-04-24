Макрон уйдет из политики в 2027 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не будет заниматься политикой после того, как срок его полномочий завершится в 2027 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Макрон заверил в четверг, что больше не будет заниматься политикой, когда в 2027 году, после десяти лет президентства, покинет Елисейский дворец.

"Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься ею после", – заявил он во время беседы со школьниками во франко-кипрской школе в Никосии, столице Кипра, где он находился с официальным визитом в связи с участием в неформальном саммите лидеров ЕС.

Он также отметил, что самое трудное на финальном этапе десятилетия его президентства – это защищать свои достижения, имея при этом энергию для исправления того, что не удалось сделать "до конца".

"Самое трудное после девяти лет – это сохранить то, что ты сделал хорошо, и попытаться пойти дальше, но иногда приходится исправлять то, что ты сделал неправильно", – сказал французский лидер.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле 2027 года.

Если лидер ультраправых Марин Ле Пен не сможет баллотироваться из-за решения суда, то сейчас опросы свидетельствуют, что ее протеже Жордан Барделла имеет наибольшие шансы стать следующим президентом Франции.

