Венеційська комісія опублікувала рекомендації щодо судової реформи Сербії

Венеційська комісія, яка є дорадчим експертним органом при Раді Європи, опублікувала свій висновок стосовно серії змін до сербського законодавства щодо судової системи після відповідного звернення уряду Сербії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний документ опублікували 24 квітня.

Венеційська комісія опублікувала терміновий висновок щодо поправок до п’яти сербських законів стосовно судової системи і прокуратури, ухвалених на початку 2026 року.

Відзначають, що поправки вплинули на обсяги ієрархічного контролю у прокуратурі, розширили перелік обставин, за яких можуть здійснюватися призначення та перепризначення прокурорів та голів судів, а також змінили порядок тимчасового призначення прокурорів.

Венеційська комісія загалом погодилася з цілями, якими сербська влада аргументувала дані законодавчі зміни, проте вказує, що окремі елементи нововведень ставлять під загрозу частину "запобіжників", які досі забезпечували незалежність судової системи і прокурорів.

З огляду на виявлені недоліки, "Венеційка" опублікувала перелік наступних рекомендацій:

щоби заперечення прокурорів проти ієрархічних рішень розглядалися комісією Вищої ради прокуратури, а не Генпрокуратурою;

не вимагати погодження міністра юстиції для угод про міжнародну співпрацю;

зробити тимчасові призначення генпрокурорів можливими не більш ніж на рік, без можливості перепризначення;

зробити тимчасові призначення прокурорів можливими лише на посади того ж рівня і без перепризначення;

запровадити механізм для адекватного заповнення штатних посад у Прокуратурі з боротьби з організованою злочинністю через стандартну процедуру призначень. До того, як його буде створено, рекомендують відновити на посадах "тимчасових" прокурорів, чиї повноваження завершили передчасно, щоб забезпечити безперервність роботи над розслідуваннями;

надати більше автономії Спецдепартаменту боротьби з кіберзлочинністю;

зробити "непоновлюваними" мандати голів судів – з деякими винятками лише для невеликих судів.

Також Венеційська комісія акцентувала, що зміни у таких важливих сферах мають супроводжуватися належною прозорістю та демократичною дискусією, і висловила жаль, що цих принципів "не дотримувалися як слід" у процесі підготовки змін.

"Комісія відзначає та вітає висловлену владою Сербії готовність ужити всіх кроків для втілення цих рекомендацій та готова надавати подальшу підтримку з цього питання", – додають у комюніке.

Висновок презентують для затвердження на пленарній сесії Венеційської комісії 12-13 червня.

Нагадаємо, неофіційно повідомляли, що Сербії загрожує втрата 1,5 млрд європейських коштів через відкат демократії і дружбу з Росією. Висновок "Венеційки" щодо цих законодавчих змін згадували як один з факторів, які, ймовірно, будуть вирішальними для подальших кроків Єврокомісії.

У Белграді запевняють, що Сербія продовжує прагнути членства у Євросоюзі, але не буде "благати" про це.

Читайте також: Три проблеми президента Сербії: чому Александар Вучич може втратити владу вже в 2026 році.