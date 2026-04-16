У Сербії кажуть, що не будуть "благати" про членство в ЄС

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що його країна продовжує рухатися до членства в Європейському Союзі, але її посадовці не будуть "благати" про прийняття до ЄС.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Празі в четвер, 16 квітня, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Джурич сказав, що Сербія незабаром ухвалить ще один пакет законів, необхідних для процесу вступу, оскільки вона прагне виконати всі адміністративні та технічні процедури до кінця цього року.

"Водночас Белград не буде звертатися до Брюсселя, випрошуючи членство", – сказав він.

Глава МЗС Сербії наголосив, що остаточне рішення щодо розширення залишається за ЄС.

Восени Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.

Повідомляли, що Сербія потенційно може залишитися без 1,5 млрд євро європейського фінансування через погіршення ситуації з демократією і близькі зв’язки з Москвою – таке рішення вже зважують у Єврокомісії.

