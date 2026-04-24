Венецианская комиссия опубликовала рекомендации по судебной реформе Сербии

Венецианская комиссия, совещательный экспертный орган при Совете Европы, опубликовала свой вывод по серии изменений в сербское законодательство относительно судебной системы после соответствующего обращения правительства Сербии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий документ опубликовали 24 апреля.

Венецианская комиссия опубликовала срочное заключение по поправкам к пяти сербским законам относительно судебной системы и прокуратуры, принятым в начале 2026 года.

Отмечается, что поправки повлияли на объемы иерархического контроля в прокуратуре, расширили перечень обстоятельств, при которых могут осуществляться назначения и переназначения прокуроров и председателей судов, а также изменили порядок временного назначения прокуроров.

Венецианская комиссия в целом согласилась с целями, которыми сербская власть аргументировала данные законодательные изменения, однако указывает, что отдельные элементы нововведений ставят под угрозу часть "предохранителей", до сих пор обеспечивавших независимость судебной системы и прокуроров.

Учитывая выявленные недостатки, "Венецианка" опубликовала перечень следующих рекомендаций:

чтобы возражения прокуроров против иерархических решений рассматривались комиссией Высшего совета прокуратуры, а не Генпрокуратурой;

не требовать согласования министра юстиции для соглашений о международном сотрудничестве;

сделать временные назначения генпрокуроров возможными не более чем на год, без возможности переназначения;

сделать временные назначения прокуроров возможными только на должности того же уровня и без переназначения;

ввести механизм для адекватного заполнения штатных должностей в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью через стандартную процедуру назначений. До того, как он будет создан, рекомендуют восстановить на должностях "временных" прокуроров, чьи полномочия завершили преждевременно, чтобы обеспечить непрерывность работы над расследованиями;

предоставить больше автономии Спецдепартаменту по борьбе с киберпреступностью;

сделать невозобновляемыми мандаты председателей судов – с некоторыми исключениями только для небольших судов.

Также Венецианская комиссия акцентировала, что изменения в таких важных сферах должны сопровождаться надлежащей прозрачностью и демократической дискуссией, и выразила сожаление, что этих принципов "не придерживались как следует" в процессе подготовки изменений.

"Комиссия отмечает и приветствует высказанную властями Сербии готовность принять все шаги для воплощения этих рекомендаций и готова оказывать дальнейшую поддержку по этому вопросу", – добавляют в коммюнике.

Заключение представят для утверждения на пленарной сессии Венецианской комиссии 12-13 июня.

Напомним, неофициально сообщалось, что Сербии грозит потеря 1,5 млрд европейских средств из-за отката демократии и дружбы с Россией. Вывод "Венецианки" относительно этих законодательных изменений упоминали как один из факторов, которые, вероятно, будут решающими для дальнейших шагов Еврокомиссии.

В Белграде уверяют, что Сербия продолжает стремиться к членству в Евросоюзе, но не будет "умолять" об этом.

