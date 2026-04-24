У Британії провалився законопроєкт про асистовану смерть

У Великій Британії законопроєкт про асистованої смерті в Англії та Уельсі фактично провалився після того, як не встиг пройти розгляд у парламенті.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Документ, який передбачав можливість асистованої смерті для невиліковно хворих пацієнтів, був ухвалений у Палаті громад у червні минулого року, однак зіштовхнувся з масштабним опором у Палаті лордів.

Там до нього внесли понад 1000 поправок, а обговорення охопило лише частину із 59 пунктів.

Автор законопроєкту, депутатка від Лейбористської партії Кім Лідбітер, заявила, що провал ініціативи є "прикрим" та став наслідком процедурних затримок, а не суті документа.

Лейборист Чарлі Фалконер також розкритикував ситуацію, зазначивши, що законопроєкт не був відхилений через зміст, а "потонув у процедурних суперечках".

"Я засмучений тим, що цей законопроєкт, такий важливий для багатьох, провалився не через його суть, а внаслідок процедурних суперечок", – сказав він.

Оскільки парламент готується до нової сесії, яка стартує 13 травня, часу на подальший розгляд не залишилося.

На відміну від асистованого суїциду, евтаназія не обов’язково передбачає невиліковну хворобу людини. Обидві практики нині дозволені лише в невеликій кількості європейських держав.

Минулого літа словенський парламент повторно схвалив закон про легалізацію асистованого суїциду, який був заблокований раніше цього тижня, остаточно відкривши шлях для набуття документом чинності.

