В Великобритании провалился законопроект об эвтаназии

В Великобритании законопроект об эвтаназии в Англии и Уэльсе фактически провалился после того, как не успел пройти рассмотрение в парламенте.

Об этом пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Документ, который предусматривал возможность ассистированной смерти для неизлечимо больных пациентов, был принят в Палате общин в июне прошлого года, однако столкнулся с масштабным сопротивлением в Палате лордов.

Там в него внесли более 1000 поправок, а обсуждение охватило лишь часть из 59 пунктов.

Автор законопроекта, депутат от Лейбористской партии Ким Лидбитер, заявила, что провал инициативы является "досадным" и стал следствием процедурных задержек, а не сути документа.

Лейборист Чарли Фалконер также раскритиковал ситуацию, отметив, что законопроект не был отклонен из-за содержания, а "потонул в процедурных спорах".

"Я огорчен тем, что этот законопроект, столь важный для многих, провалился не из-за его сути, а в результате процедурных споров", – сказал он.

Поскольку парламент готовится к новой сессии, которая стартует 13 мая, времени на дальнейшее рассмотрение не осталось.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики в настоящее время разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств.

Прошлым летом словенский парламент повторно одобрил закон о легализации ассистированного суицида, который был заблокирован ранее на этой неделе, окончательно открыв путь для вступления документа в силу.

