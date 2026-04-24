В Естонії закликали направляти мита з російських товарів на відбудову України

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав ЄС стягувати мита з російських товарів, зокрема сталі та добрив, і направляти їх на відновлення України.

Про це, як пише "Європейська правда", політик заявив в інтерв’ю Politico в кулуарах засідання Європейської Ради на Кіпрі.

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив санкції, заборонив імпорт багатьох російських товарів та встановив мита на зерно й добрива, однак блок не підвищував тарифи з конкретною метою надання допомоги Україні. Ідея використання торговельної політики в цілях безпеки досі залишається суперечливою в Євросоюзі.

"Нам потрібно ввести мита на товари з Росії, щоб компенсувати збитки. Про це говорили в різних кулуарах та на різних зустрічах: різні мита на російські товари могли б фінансувати відновлення України", – заявив глава естонського уряду.

У листопад сім країн, включаючи Естонію, закликали ввести тарифи на російські товари, такі як сталь та добрива. Ця ініціатива зайшла в глухий кут і не увійшла до 20-го пакету санкцій, узгодженого ЄС цього тижня.

Міхал наполягає, що навіть 210 мільярдів євро заморожених активів Росії, що зберігаються у фінансовому депозитарії у Брюсселі, не буде достатньо для покриття вартості відновлення України.

Прем’єр Естонії також повторив свій заклик до ЄС оновити візові правила, щоб заборонити російським воякам в'їзд до блоку.

"Вони злочинці, вони шукатимуть роботу в приватних арміях, у різних місцях. Тож це питання нашої внутрішньої безпеки… Якщо ви причетні до такої агресії проти України, то, будь ласка, залишайтеся в Росії", – заявив він.

Раніше вісім країн-членів ЄС звернулися до керівництва Євросоюзу із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони осіб, які воювали у лавах російської армії.

Паралельно Естонія почала у межах своїх національних повноважень запроваджувати таку заборону проти осіб, яких ідентифікували як російських військових.