Естонія заборонила в'їзд ще понад 1000 осіб, які воювали на боці РФ проти України

Естонія ввела заборону на в'їзд до Шенгенської зони ще для 1073 осіб, які воювали проти України на боці російських окупаційних військ.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, якого цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив глава МВС Естонії, розв’язана РФ повномасштабна війна проти України є одним з найтяжчих злочинів проти людства.

"Російські військовослужбовці, які воювали і продовжують воювати в Україні, вбивали, руйнували, ґвалтували і грабували. Закриття для них спільного європейського простору безпеки і Шенгенської зони відповідає інтересам безпеки всіх нас", – підкреслив міністр.

За його словами, з раніше розв'язаних Росією воєн відомо, що особи, які повертаються з фронту, починають шукати нові пов'язані з насильством виклики у сфері організованої злочинності.

Крім того, Таро нагадав, що агресія повинна мати ціну для агресора.

"Європейський Союз ввів політичні та економічні санкції проти Росії як держави-агресора. Однак це не тільки війна Кремля, оскільки проти України воювали і воюють зараз сотні тисяч громадян Росії. У агресивної війни повинна бути ціна і для кожного з них. Закриття для них Шенгенської зони є однією зі складових цієї ціни", – підкреслив він.

У січні Естонія оголосила про заборону на в’їзд для 261 особи, які брали участь у війні проти України на боці РФ.

Повідомляли також, що Естонія виносить на розгляд країн-членів пропозицію про заборону в’їзду до Шенгенської зони учасникам бойових дій проти України у лавах російської армії.

Після засідання Ради ЄС із закордонних справ головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що ідея має підтримку багатьох країн і її продовжать обговорювати.