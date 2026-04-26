Президент розповів деталі першого траншу з 90 млрд євро від ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, на що буде спрямований перший транш із 90 млрд кредиту для України від Європейського Союзу.

Про це він сказав під час пресконференції із президенткою Молдови Маєю Санду у неділю, 26 квітня, пише кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив, що перший транш із 90 млрд Україна буде націлювати "на внутрішнє виробництво захисту України".

За його словами, також він буде стосуватися енергетики.

"Нам потрібно захистити все, що встигнемо, все, що зможемо. Треба максимально це зробити й готуватись до зими. Для цього, крім бюджетів місцевих, є частина, яку ми зможемо дати від центрального бюджету", – сказав він.

Український президент розраховує на спрямування "кількох мільярдів" на захист енергетики.

Раніше "Європейській правді" стало відомо, що перший транш з "військової" частини кредиту ЄС на 90 млрд євро становитиме 6 млрд і надійде Україні щонайпізніше в червні.

Перший оборонний транш буде спрямований на закупівлю дронів, вироблених в Україні. Графік наступних виплат "військової" частини кредиту ще не затверджено, але вони мають відбуватися швидше. За даними "ЄвроПравди", у наступний пакет можуть увійти боєприпаси, дрони та засоби протиповітряної оборони.

