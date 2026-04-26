Президент рассказал подробности первого транша в размере 90 млрд евро от ЕС

Президент Владимир Зеленский рассказал, на что будет направлен первый транш из 90-миллиардного кредита для Украины от Европейского Союза.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в воскресенье, 26 апреля, пишет корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что первый транш из 90 млрд Украина будет направлять "на внутреннее производство средств защиты Украины".

По его словам, он также будет касаться энергетики.

"Нам нужно защитить все, что успеем, все, что сможем. Надо сделать это в максимальной степени и готовиться к зиме. Для этого, кроме местных бюджетов, есть часть, которую мы сможем выделить из центрального бюджета", – сказал он.

Украинский президент рассчитывает на выделение "нескольких миллиардов" на защиту энергетики.

Ранее "Европейской правде" стало известно, что первый транш из "военной" части кредита ЕС на 90 млрд евро составит 6 млрд и поступит Украине не позднее июня.

Первый оборонный транш будет направлен на закупку дронов, произведенных в Украине. График последующих выплат "военной" части кредита еще не утвержден, но они должны происходить быстрее. По данным "ЕвроПравды", в следующий пакет могут войти боеприпасы, дроны и средства противовоздушной обороны.

