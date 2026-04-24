ЄП дізналася, коли Україна отримає перший "військовий" транш з 90 млрд євро від ЄС 

Перший транш з "військової" частини кредиту ЄС на 90 млрд євро становитиме 6 млрд і надійде Україні щонайпізніше в червні.

Про це йдеться в статті "Європейської правди".

Як стало відомо "ЄвроПравді", точна дата надання перших коштів наразі невідома, оскільки цьому передує ще низка процедур. Насамперед Україна повинна відкрити спеціальний банківський рахунок у ЄС, а саме в німецькому Deutsche Bundesbank.

Загалом ця процедура мала б зайняти кілька місяців, проте Україна та Німеччина домовилися прискорити цей процес. Окрім того, Київ має надати ЄС права моніторингу витрат з зазначеного рахунку.

У ЄС також повідомили, що Київ вже має можливість укладати контракти на постачання озброєння, а сплатити за них вже отриманими коштами, оскільки умови кредиту дозволяють фінансувати військові замовлення, зроблені від січня цього року.

Як раніше стало відомо, перший оборонний транш буде спрямований на закупівлю дронів, вироблених в Україні. Графік наступних виплат "військової" частини кредиту ще не затверджено, але вони мають відбуватися швидше. За даними "ЄвроПравди", у наступний пакет можуть увійти боєприпаси, дрони та засоби протиповітряної оборони.

Зазначимо, що умов для отримання оборонних коштів немає, на відміну від "фінансової" частини кредиту ЄС.

Як відомо, Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках.

