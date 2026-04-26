Молдова готова долучитися до "коаліції рішучих"

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила готовність країни долучитися до зусиль в межах "коаліції рішучих".

Про це вона сказала на спільній пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським у Києві у неділю, 26 квітня, пише кореспондентка "Європейської правди".

"Ми обговорювали з українською командою, як саме це може статися, враховуючи нашу нейтральність. Проте, ми вже допомагали, зокрема з розмінування", – сказала вона.

Також Санду акцентувала, що Кишинів готов працювати над конкретними зусиллями, які Молдова могла б надати в межах "коаліції рішучих".

Нагадаємо, понад 30 країн-учасників "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

