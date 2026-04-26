Молдова готова присоединиться к "коалиции решительных"

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила готовность страны присоединиться к усилиям в рамках "коалиции решительных".

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 26 апреля, пишет корреспондент "Европейской правды".

"Мы обсуждали с украинской командой, как именно это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Однако мы уже помогали, в частности с разминированием", – сказала она.

Также Санду подчеркнула, что Кишинев готов работать над конкретными усилиями, которые Молдова могла бы оказать в рамках "коалиции решительных".

Напомним, более 30 стран-участниц "коалиции решительных" после заседания 24 февраля подтвердили свою роль в предоставлении многоуровневых гарантий безопасности для Украины при поддержке США.

