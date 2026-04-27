У Молдові через шквальний вітер четверо людей опинились у лікарні

У столиці Молдови Кишиневі через сильний вітер у неділю серйозно постраждали четверо людей, у тому числі шестирічна дитина.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Національному центрі долікарняної екстреної меддопомоги повідомили про чотири серйозних випадки травм у столиці через сильний вітер.

Так, у зоопарку Кишинева постраждала 6-річна дитина, на яку впало повалене вітром дерево. Дитину госпіталізували з підозрами на ЧМТ та переломи.

В інших місцях у Кишиневі обламані гілки впали на 77-річну жінку та 74-річного чоловіка, їх госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму.

На вулиці Михаїла Когелнічану дерево впало на таксі з пасажирами, серйозні травми отримав 86-річний пасажир.

У Молдові протягом 26 квітня діяв помаранчевий рівень попередження через сильні вітри. Є повідомлення про повалені дерева та зірвані фрагменти покрівель.

У Литві через вітер знеструмлені близько 40 тисяч споживачів.

На початку квітня сильний вітер над Польщею лишив без світла десятки тисяч людей та завдав іншої шкоди; 26 квітня над країною також були сильні вітри, рятувальники здійснили понад 2000 виїздів на прибирання наслідків.