У Молдові через шквальний вітер четверо людей опинились у лікарні

Новини — Понеділок, 27 квітня 2026, 10:39 — Марія Ємець

У столиці Молдови Кишиневі через сильний вітер у неділю серйозно постраждали четверо людей, у тому числі шестирічна дитина. 

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда". 

У Національному центрі долікарняної екстреної меддопомоги повідомили про чотири серйозних випадки травм у столиці через сильний вітер. 

Так, у зоопарку Кишинева постраждала 6-річна дитина, на яку впало повалене вітром дерево. Дитину госпіталізували з підозрами на ЧМТ та переломи.

В інших місцях у Кишиневі обламані гілки впали на 77-річну жінку та 74-річного чоловіка, їх госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму. 

На вулиці Михаїла Когелнічану дерево впало на таксі з пасажирами, серйозні травми отримав 86-річний пасажир. 

У Молдові протягом 26 квітня діяв помаранчевий рівень попередження через сильні вітри. Є повідомлення про повалені дерева та зірвані фрагменти покрівель. 

На початку квітня сильний вітер над Польщею лишив без світла десятки тисяч людей та завдав іншої шкоди; 26 квітня над країною також були сильні вітри, рятувальники здійснили понад 2000 виїздів на прибирання наслідків.

