В Молдове из-за шквального ветра четыре человека оказались в больнице

В столице Молдовы Кишиневе из-за сильного ветра в воскресенье серьезно пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Национальном центре доврачебной экстренной медпомощи сообщили о четырех серьезных случаях травм в столице из-за сильного ветра.

Так, в зоопарке Кишинева пострадал 6-летний ребенок, на которого упало поваленное ветром дерево. Ребенка госпитализировали с подозрениями на ЧМТ и переломы.

В других местах в Кишиневе обломанные ветки упали на 77-летнюю женщину и 74-летнего мужчину, их госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму.

На улице Михаила Когелничану дерево упало на такси с пассажирами, серьезные травмы получил 86-летний пассажир.

В Молдове в течение 26 апреля действовал оранжевый уровень предупреждения из-за сильных ветров. Есть сообщения о поваленных деревьях и сорванных фрагментах кровель.

В Литве из-за ветра обесточены около 40 тысяч потребителей.

В начале апреля сильный ветер над Польшей оставил без света десятки тысяч людей и нанес другой ущерб; 26 апреля в стране также были сильные ветры, спасатели совершили более 2000 выездов на ликвидацию последствий.