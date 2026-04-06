Сильний вітер над Польщею лишив без світла десятки тисяч людей та завдав іншої шкоди

Через сильні вітри над Польщею десятки тисяч домівок у різних регіонах залишились без світла, є постраждалі внаслідок падіння дерев.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На півночі країни в районі Гданська рятувальники здійснили десятки виїздів, прибираючи повалені вітром дерева та конструкції. В одному місці дерево впало на залізничну колію, що призвело до призупинення руху.

У селі під Гдинею дерево впало на легковий автомобіль, минулось без постраждалих. У Лодзі внаслідок падіння гілки постраждав водій вантажівки.

У багатьох районах повідомляють про зірвані вітром фрагменти покрівель.

На Люблінщині без світла залишились щонайменш 30 тисяч домівок, у Підкарпатському воєводстві – щонайменш 3000.

Przy ulicy Rzeźbiarskiej w Warszawie strażacy usuwają drzewo powalone na dach domu przez silny wiatr.



W całym kraju od wczoraj było prawie 700. strażackich interwencji związanych z usuwaniem skutków burz i wichur.

У столиці Варшаві знадобилося більше сотні втручань служб через повалені дерева, рекламні конструкції тощо. Найсерйозніший інцидент стався у районі Вавер, де велике дерево впало на будинок – його прибирали за допомогою крана.

Над Скандинавією тим часом вирує шторм "Дейв". У Швеції тисячі людей залишилися без світла. У сусідній Норвегії, де основний удар шторму випав на Великдень, він також знеструмив тисячі домівок і спричинив значні перебої у роботі транспорту.

У Британії "Дейв" спричинив перебої зі світлом та порушив роботу автомобільного та залізничного транспорту.