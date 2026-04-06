Сильний вітер над Польщею лишив без світла десятки тисяч людей та завдав іншої шкоди

Новини — Понеділок, 6 квітня 2026, 18:42 — Марія Ємець

Через сильні вітри над Польщею десятки тисяч домівок у різних регіонах залишились без світла, є постраждалі внаслідок падіння дерев. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

На півночі країни в районі Гданська рятувальники здійснили десятки виїздів, прибираючи повалені вітром дерева та конструкції. В одному місці дерево впало на залізничну колію, що призвело до призупинення руху. 

 

У селі під Гдинею дерево впало на легковий автомобіль, минулось без постраждалих. У Лодзі внаслідок падіння гілки постраждав водій вантажівки. 

У багатьох районах повідомляють про зірвані вітром фрагменти покрівель.

 
 

На Люблінщині без світла залишились щонайменш 30 тисяч домівок, у Підкарпатському воєводстві – щонайменш 3000. 

У столиці Варшаві знадобилося більше сотні втручань служб через повалені дерева, рекламні конструкції тощо. Найсерйозніший інцидент стався у районі Вавер, де велике дерево впало на будинок – його прибирали за допомогою крана.

Над Скандинавією тим часом вирує шторм "Дейв". У Швеції тисячі людей залишилися без світла. У сусідній Норвегії, де основний удар шторму випав на Великдень, він також знеструмив тисячі домівок і спричинив значні перебої у роботі транспорту.

У Британії "Дейв" спричинив перебої зі світлом та  порушив роботу автомобільного та залізничного транспорту.

